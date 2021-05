Axel Kahn en phase terminale de son cancer : il raconte sa fin de vie sur les réseaux sociaux

C'est une terrible nouvelle que l'on a apprise il y a seulement quelques semaines. Le médecin et essayiste français, Axel Kahn, est atteint d'un cancer qui s'est aggravé dernièrement. Il a donc décidé de se mettre en retrait de ses fonctions de président de La Ligue contre le cancer, mais il continuera de défendre les malades, a annoncé l'association. Également médecin généticien, l'homme de 76 ans exerçait cette responsabilité de façon bénévole depuis sa nomination en juin 2019.

Depuis cette douloureuse annonce, Axel Kahn se montre très actif sur les réseaux sociaux, partageant généralement de très belles pensées sur la vie. "Il n'est de culture que de la vie. La culture de la mort n'en ai qu'une pathologie dépressive. On ne prépare jamais que la vie, on y renonce en préparant la mort qui n'en a nul besoin. Cela vaut si on doit vivre 50 ans, 50 semaines ou 50 heures. Vive la vie", a-t-il joliment écrit sur son compte Twitter dimanche 30 mai, accompagnant son message d'une photo d'une jeune femme et lui lors d'un match de rugby.