Ayako de Takamado enceinte : la princesse attend son premier enfant

La famille royale britannique n'est pas la seule à enchaîner les heureux événements. La famille impériale du Japon multiplie elle aussi les bonnes nouvelles : comme l'annonce le magazine Point de vue de ce 21 août 2019, la princesse Ayako de Takamado est enceinte. Avec son mari Kei Moriya, ils devraient accueillir leur premier enfant à l'automne prochain, quasiment un an après leur mariage.

Ayako est la benjamine des trois filles du défunt prince Norihito de Takamado, cousin germain de l'empereur Akihito. La jeune femme de 28 ans, chercheuse à l'université, a perdu son titre impérial et sa place dans l'ordre de succession au trône du Chrysanthème en épousant un roturier. Le 29 octobre 2018, elle a épousé Kei Moriya, un homme d'affaires de 33 ans, employé de l'entreprise de transport maritime japonaise Nippon Yusen Kaisha. La cérémonie traditionnelle japonaise a été célébrée en privé, en présence de la famille impériale au temple Meiji-Jingu.

C'est par l'entremise de sa mère la princesse Hisako que la princesse Ayako avait fait en décembre 2017 la connaissance de celui qui allait devenir son mari et le père de ses enfants : "Je ne sais pas quelles étaient les intentions de ma mère lorsqu'elle me l'a présenté, mais tous les deux, nous sommes sortis ensemble dans différents endroits, avons partagé notre temps et nos souvenirs, et nous avons tout naturellement été attirés l'un vers l'autre, avait relaté Ayako l'été dernier. Je crois que si nous avons pu en arriver là, c'est grâce aux merveilleux liens initiés par nos mères."