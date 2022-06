Ayem Nour sublime en maillot de bain à décolleté XXL : moment de détente avec son fils Ayvin

En commentaires de ces clichés pleins d'amour, les internautes sont nombreux à s'attendrir. Parmi eux, une star écrit également quelques mots. Il s'agit de Vitaa, proche de la belle Ayem Nour. "Mes amours, c'est quand que je le vois ce petit chou que je le mange", lance la chanteuse maman de trois enfants.

Rappelons que la jolie brune a longtemps préservé son fils. En effet, ce n'est que l'été dernier, en août 2021, que la jeune femme célibataire aux dernières nouvelles a dévoilé le visage du petit Ayvin. Un an plus tôt, les internautes avaient déjà découvert sa bouille, lorsque des photos privées avaient fuité. "Je vous remercie tous et toutes pour votre bienveillance et de m'avoir prévenue. Des photos de mon fils Ayvin ont été diffusées sur les réseaux. Je m'efforce et je me bats pour le préserver de tout ça depuis sa naissance... Merci de ne pas relayer si vous les voyez s'il vous plaît", avait-elle déclaré. Aujourd'hui, la voilà prête à poser avec son fils pour le plus grand bonheur de ses fidèles abonnés !