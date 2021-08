Ayem Nour dévoile le visage d'Ayvin pour la première fois, il lui ressemble beaucoup !

C'est la belle vie pour Ayem Nour. Dimanche 1er août 2021, la belle brune de 32 ans a profité du beau temps pour barboter dans sa piscine. Son fils Ayvin (5 ans, né de ses anciennes amour avec Vincent Miclet) était avec elle. Et, ses abonnés ont eu le plaisir de découvrir son joli minois en story Instagram.

Depuis la naissance de son fils, Ayem Nour met un point d'honneur à le protéger en ne dévoilant pas son visage. Quand il apparaît dans ses stories ou sur des photos, l'ancienne animatrice de NRJ 12 le fait donc poser de dos ou le cache s'il est de face. Les internautes étaient donc heureux de voir quelques rares images d'Ayvin en story, le 1er aout. Et en prime, ils ont pu apercevoir son visage.

Alors qu'Ayem était dans la piscine, son fils jouait à cache-cache avec l'objectif du téléphone. Mais, durant quelques secondes, la jeune maman a fini par le filmer en entier. L'occasion de découvrir qu'il lui ressemble beaucoup. Complices, mère et fils ont ensuite joué à "je te tiens, tu me tiens par la barbichette" et Ayvin ne voulait pas quitter sa maman d'une semelle. Des instants complices que les abonnés de l'influenceuse ont à coup sûr savouré sans modération. Tout comme la principale intéressée.

Il y a un an, en août 2020, des photos privées d'Ayvin ont fuité sur la Toile. "Je vous remercie tous et toutes pour votre bienveillance et de m'avoir prévenue. Des photos de mon fils Ayvin ont été diffusées sur les réseaux. Je m'efforce et je me bats pour le préserver de tout ça depuis sa naissance... Merci de ne pas relayer si vous les voyez s'il vous plaît. Mon petit prince n'y est pour rien et je vous demande de respecter son anonymat. Des personnes malveillantes en quête de buzz ou de célébrité confondent la vie privée d'un enfant qui n'a pas choisi ces publications au profit de quelques passages sur leurs pages", s'était-elle agacée. Aujourd'hui, il faut croire qu'Ayem désire partager un peu plus avec ses fans, même si c'est furtif.