Ayem Nour : Son fils Ayvin a une amoureuse, mais elle a "un gros problème"...

Rappelons qu'Ayem Nour et Vincent Miclet sont désormais séparés. Mais Ayvin s'épanouit, tantôt auprès de sa maman, tantôt auprès de son papa. Son prénom est d'ailleurs un mix de ceux de ses parents, comme l'a expliqué la jolie brune amincie à nos confrères de Magic Maman. Elle qui voulait un prénom unique pour son fils a, peu avant d'accoucher, pensé à Ayvin, composé de la première syllabe de son première et la première syllabe du prénom du papa, Vincent. Un choix validé par le futur papa... et ce n'était pas gagné ! "Jusqu'alors, nous étions totalement en désaccord, puisque je voulais appeler notre fils Aaron, et Vincent, James ou Michaël. Or, même s'il a validé Ayvin, je n'ai pas voulu changer mon idée de départ", se souvient-elle. Finalement, le jeune garçon s'appelle Ayvin-Aron. Et l'on sait désormais que son amoureuse se prénomme Charlotte !