Bal des débutantes 2022 : Stéphane Bern ultra chic avec Yori au milieu de superbes aristocrates

Le Bal des débutantes n'était plus d'actualité depuis deux ans, en raison de la pandémie causée par l'émergence de la Covid-19. La dernière édition remontait donc à 2019, notamment lorsque Stella Belmondo avait effectué une entrée remarquée à l'hôtel de luxe Shangri-La Paris sous les yeux de ses parents. Mais le 25 novembre dernier, l'événement faisait son grand retour dans la capitale. Une soirée animée et présentée par Stéphane Bern, qui s'est montré très complice avec son chéri de 20 ans son cadet : Yori Bailleres, ancien candidat à Mister Gay Europe (2007) et créateur du site de rencontres Le Cercle de Socrate. Un couple que l'animateur de France Télévisions avait officialisé en juin 2021 à l'occasion de la Marche des fiertés.

Les deux tourtereaux étaient parfaitement assortis dans de très élégants smokings noirs, comme le veut la tradition. Ils étaient également très bien entourés, notamment par des enfants de stars, que ce soit Annabel Zimmer, fille du célèbre compositeur de musiques de cinéma Hans Zimmer, Harper Peck, petit-fils de Gregory Peck, Eleanor Ford Uzielli, descendante d'Henry Ford, Leah Isadora Behn, 6e dans l'ordre de succession au trône de Norvège, mais aussi Natasha Connery, la célèbre petite fille de Sean Connery, connu pour avoir incarné James Bond à partir des années 60.

Soirée mondaine mais aussi caritative

Un événement organisé pour la bonne cause, car les fonds levés ont été ou seront reversés à l'Association pour la Recherche en Cardiologie du Foetus à l'Adulte de l'hôpital Necker-Enfants malades, et à la World Central Kitchen, une ONG fournissant des repas aux victimes de catastrophes naturelles. Pour rappel, Le Bal des débutantes a été lancé dans les années 1950 avec une première édition franco-américaine. Il rassemble des personnes d'origine aristocratique au cours d'une soirée, à laquelle est imposé un code vestimentaire pour les hommes et les femmes.

Si la version du roi George III avait pris quelques rides, Ophélie Renouard avait réussi à la dépoussiérer dans les années 1990. L'événement a repris un second souffle depuis, et s'est ouvert à d'autres horizons, de l'Italie aux Etats-Unis en passant par la Chine. Il attire notamment désormais les plus grandes personnalités du cinéma, notamment de Hollywood.