Barbara Opsomer : La bombe de Secret Story bientôt au cinéma avec Jean Reno

Quand elle écrit "Olivier" Barbara fait référence au réalisateur Olivier Marchal, à qui l'on doit notamment le film 36 quai des Orfèvres‎ et la série Braquo. Dans ce nouveau film policier qui s'appellera Bronx, Barbara joue le rôle d'une flic dont le père n'est autre que Jean Reno. Le tournage a commencé début septembre et devrait se terminer à la fin du mois d'octobre. Le rappeur Kaaris et Stanislas Merhar complètent la distribution. On comprend donc mieux pourquoi la jeune femme de 29 ans affiche un look radicalement différent depuis plusieurs semaines. Pour les besoins du film, elle a troqué ses cheveux mi-longs contre une coupe garçonne.