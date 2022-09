Béatrice De La Boulaye (Tropiques criminels) en couple avec Guillaume de Tonquédec... mais pas celui que l'on croit !

Si vous avez besoin de voyager, de soleil et de sable fin, Tropiques criminels est faite pour vous ! Dans la série policière à nouveau diffusée ce soir sur France 2, deux enquêtrices tentent de résoudre des meurtres dans un lieu paradisiaque, l'île de la Martinique. Dans les rôles principaux, on retrouve l'ancienne Miss France Sonia Rolland ainsi que l'actrice Béatrice De La Boulaye, qui commence à se faire un nom dans le monde de la série française. Repérée dans Les Revenants, elle enchaîne donc avec une deuxième expérience sur le service public, mais avant de devenir l'actrice que l'on connait, elle s'est faite connaître au sein d'un groupe un peu particulier, les Airnadette.

Dans cette joyeuse bande où l'on retrouve également Gunther Love, qui a longtemps été le compagnon de Daphné Burki, les 6 membres pratiquent le "air guitar", une sorte de chorégraphie assez folle où chaque membre fait semblant de jouer d'un instrument. C'est lors de cette aventure que Béatrice De La Boulaye va rencontrer l'homme qui partage sa vie actuellement et qui n'est autre que Guillaume de Tonquédec ! Mais ce n'est pas du tout celui auquel vous pensez, même si les deux hommes sont tous les deux comédiens. Si l'on connaît très bien l'acteur de 55 ans qui s'est fait notamment connaître pour sa participation à la série Fais pas ci, fais pas ça, le compagnon de l'actrice n'est autre que son homonyme !

Une particularité étonnante tant le nom paraît original, mais Béatrice De La Boulaye est bien en couple avec Guillaume de Tonquédec, également membre du groupe Airnadette. Sous le pseudonyme de Moche Pitt, il est l'un des fondateurs du groupe et son histoire d'amour avec la comédienne de 41 ans semble se passer à merveille. D'ailleurs, ce dernier a également joué dans Tropiques criminels au côté de sa chère et tendre. Pour la Saint-Valentin, l'actrice a publié une jolie photo de son couple et les deux semblent très amoureux. Celle qui interprète Gaëlle Crivelli à l'écran n'est donc plus un coeur à prendre et elle a même la chance d'être avec un homme au patronyme très célèbre !