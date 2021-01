Daphné Bürki et Gunther Love séparés depuis longtemps : elle brise finalement le silence

Daphné Bürki a longtemps laissé planer le doute. Au détour d'une interview accordée à nos confrères de Télé Star, le 30 janvier 2021, l'animatrice a évoqué pour la première fois sa rupture d'avec Gunther Love, de son vrai nom Sylvain Quimène. Ensemble depuis plus de sept ans, ils avaient accueilli une fille prénommée Suzanne (7 ans). Formant un couple assez soudé, la nouvelle de leur séparation a été un petit choc pour les fans de la présentatrice.

"J'ai glissé quelques petits mots à ce sujet dans un post Instagram parce qu'on commençait à me poser beaucoup de questions", a reconnu Daphné Bürki auprès de nos confrères. En décembre dernier, elle publiait ceci sur Instagram : "Moi et mes filles (car oui depuis un bon moment maintenant nous sommes devenues un gang de filles à la maison, c'est dit...) nous vous souhaitons d'arriver à trouver dans les petits détails de la vie un peu de beauté, de la solidarité, de l'amour (jamais trop) et éventuellement une banana bûche". Une manière d'annoncer tout doucement sa séparation de l'humoriste.

Malgré tout, Daphné Bürki et Gunther Love restent unis pour élever leur fille Suzanne. "Cela ne nous empêche pas de former une famille très soudée. Je pense de toute façon qu'il vaut mieux être claire à ce sujet, car les gens qui vous regardent savent bien comment vous allez", a-t-elle ajouté, le 30 janvier 2021.

Il semblerait que Daphné Bürki et Gunther Love soient séparés depuis déjà plusieurs mois. En mai dernier, elle expliquait à Télé 7 Jours avoir déménagé avec ses deux filles Hedda (13 ans) - née de sa relation passée avec Travis Bürki - et Suzanne, sans évoquer son ancien compagnon.

Si Daphné Bürki n'a jamais voulu se marier, elle était fiancée à Gunther Love depuis plusieurs années. "Je ne me suis pas mariée. Lui, veut bien se marier. Moi, je suis fiancée depuis huit ans et j'ai ma bague de fiançailles. C'est bien, car dans les dîners, je suis toujours assise à côté de lui", confiait-elle à Télé Câble Sat en 2019.