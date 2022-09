Bébert des Forbans s'est remarié ! Photos de sa superbe union avec la jeune Astrid

Dans son immense robe blanche, ses longs cheveux blonds attachés en chignon, la jeune femme rayonnait... et pour cause : après sept ans d'amour, son amoureux Albert Kassabi venait de lui passer la bague au doigt ! Plus connu sous le nom de "Bébert", leader du groupe de rock Les Forbans, celui-ci était tout aussi extatique. Il faut dire que ce mariage lui est venu "naturellement", lui qui a déjà divorcé de la mère de ses enfants (Kevin, 26 ans, et Georgia, 14 ans) et qui "n'aurait jamais pensé remettre ça", comme il l'a confié au magazine France Dimanche.

Mais l'amour a fait le reste et le couple, dont la différence d'âge est pourtant importante (une vingtaine d'années), s'est uni le 15 septembre dernier devant 130 invités parmi leurs plus proches, la famille mais aussi les "vieux potes" du chanteur, les autres membres des Forbans, avec qui il continue les tournées et qui doivent être ravis que leur ami ait concrétisé son bonheur avec sa compagne. Les amoureux se sont dit oui à la mairie de Mennecy (Essonne).

Une compagne qui avait bien compris comment réussir à le convaincre : en effet selon les confidences du chanteur, elle lui aurait "fait comprendre que ce serait un grand bonheur et une immense fierté de porter [s]on nom". Et les planètes sont décidément alignées, puisque la jeune femme, danseuse, "s'entend à merveille" avec les deux premiers enfants de son nouvel époux, conscient d'avoir une "chance inouïe".