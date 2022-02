Becca Tobin (Glee) maman pour la première fois : "Merci à notre incroyable mère porteuse"

L'actrice de la série culte Glee Becca Tobin a annoncé l'arrivée de son premier enfant, un petit garçon né par mère-porteuse. Cette nouvelle précède tout juste la nouvelle maternité de Jenna Ushkowitz, ancienne gloire de la série.

La comédienne de 36 ans a présenté le nouveau né, Rutherford 'Ford' Thomas Martin, avec son mari Zach Martin portant leur bébé assis dans un siège auto ce mardi. "Bienvenue dans notre monde, Ford" a commenté l'actrice révélée dans le rôle de Kitty Wilde en 2012 dans Glee en légende de la photo publiée ce 22 février 2022. "Rutherford 'Ford' Thomas Martin est arrivé et la vie est déjà beaucoup plus douce. Il a fallu 5 ans pour qu'il arrive mais chaque minute valait la peine d'attendre. Merci à notre incroyable mère porteuse pour l'avoir amené ici dans la sécurité et entouré par beaucoup d'amour" a-t-elle ajouté. Des anciennes stars du programme comme Lea Michele et Kevin McHale n'ont pas manqué de chaleureusement féliciter leur consoeur par de tendres commentaires.