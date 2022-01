Jenna Ushkowitz enceinte : la star de Glee va être maman !

Jenna Ushkowitz et David Stanley se sont dits oui en juillet dernier lors d'une cérémonie romantique d'été à Los Angeles. Pour l'occasion Jenna portait une sublime robe bustier et Netta Benshabu et Kinsley James Couture Bridal, Stanley avait lui opté pour un smoking Hugo Boss.

"Nous avions toujours rêvé d'un petit mariage mais, avec le covid, nous avons définitivement du réduire plus que prévu, avait confié la jeune femme à Brides avant de poursuivre, avoir nos familles et amis en sécurité était notre priorité absolue, en sachant que nous limitons notre nombre d'invités dès le départ, nous avons pu rester concentrés sur notre planification et flexible au cas où n'importe quel élément pourrait changer dans la journée."