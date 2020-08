Jenna Ushkowitz fiancée : la star de Glee va se marier !

La planète Glee, série maudite, a enfin droit à une petite dose de bonheur. La comédienne Jenna Ushkowitz, qui incarnait le personnage de Tina dans le show de Ryan Murphy pendant six saisons, s'est fiancée à son amoureux David Stanley. Elle a partagé la bonne nouvelle sur Instagram.

Sur son compte suivi par 1 million d'abonnés, la star de 34 ans a posté une photo d'elle et de son chéri, dimanche 2 août 2020. En légende, elle écrit : "Oui, un million de fois, oui." Une photo sur laquelle elle apparaît particulièrement radieuse, son chien dans les bras et une énorme bague au doigt ! Un modèle tape-à-l'oeil qui laisse deviner que le bijou a sans doute coûté très cher... Comme le rapporte le site Page Six, le prix de la bague - un diamant serti d'or jaune - est estimé entre 20 et 50 000 dollars. De son côté, David Stanley a partagé la même photo prise à Los Angeles en plein confinement, ajoutant un sobre "oui" accompagné de petits coeurs.