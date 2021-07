Jenna Ushkowitz : La star de Glee s'est mariée avec son amoureux David Stanley

Bonne nouvelle pour les fans de Glee, Jenna Ushkowitz s'est mariée ! Personnage principal de la série aux côtés de Lea Michele et Matthew Morrison, l'actrice de 35 ans a participé aux six saisons de la série qui mélangeait chant et danse et qui a cartonné de 2009 à 2015. Devenue très populaire grâce à Glee, Jenna compte maintenant plus d'un million d'abonnés sur Instagram.

La native de Séoul en Corée du Sud a fini par dire "oui" à son amoureux. Après une relation longue durée avec l'acteur américain Michael Trevino, Jenna Ushkowitz a trouvé le bonheur auprès d'un certain David Stanley. Suite à des fiançailles en bonne et due forme l'an dernier, la belle brune a officialisé leur mariage sur Instagram. "Monsieur et Madame Stanely. Le 24 juillet 2021. Ce fut la journée la PLUS magique que d'avoir pu me marier avec cet homme", écrit-elle sur sa publication postée dimanche 25 juillet. Sur la photo publiée, on peut voir Jenna et David dans leurs habits de mariés, tout sourire avec une coupe de champagne à la main. Un évènement qui a énormément plu aux internautes puisque la publication a déjà reçu plus de 168 000 likes.

Les deux tourtereaux se sont mariés samedi dernier lors d'une cérémonie en extérieur du côté de Los Angeles où le couple réside. "On est fou de joie de ne pas avoir eu à repousser notre mariage et d'avoir pu passer la journée de nos rêves. C'était un véritable cadeau de pouvoir partager ça avec nos amis et notre famille", a-t-elle déclaré dans une interview donnée à Brides.com.