Benoît (L'amour est dans le pré) papa : il présente sa compagne et sa fille

L'amour est dans le pré a permis à de nombreux couples de vivre une histoire d'amour incroyable. Certains sont toujours en couple avec l'un ou l'une des prétendant(e)s venu(e)s les séduire lors du tournage de l'émission de dating de M6. D'autres ont en revanche trouvé l'amour une fois les caméras éteintes. C'était le cas de Benoît, candidat de la saison 11, en 2016.

Après son idylle ratée avec sa prétendante Émilie, le beau brun a retrouvé l'amour dans les bras... d'une autre Émilie, la soeur de l'une de ses amies. Une nouvelle qu'il avait annoncée lors du bilan diffusé en octobre 2016. Le visage de sa chère et tendre a été dévoilé dans le dernier numéro de L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ?, dont la première partie a été dévoilée le 19 août 2019.

C'est une charmante brunette que les téléspectateurs de M6 pourront découvrir pour la première fois, des images dévoilées en avant-première par 20 Minutes. Mais ce n'est pas tout ce que nous apprenons ! Les tourtereaux sont les heureux parents d'une petite fille prénommée Hémérence, une petite merveille qui a 1 an et demi. Et on peut découvrir sa jolie bouille dans l'émission.

Benoît et sa compagne ne sont pas les seuls à avoir accepté de présenter leur enfant devant les caméras. Élodie et Damien (saison 8, en 2013) ont montré leur fille Emma. Eric (saison 11, en 2016) ou Sophie et Matthieu (saison 8) ont aussi tourné devant les caméras de M6 avec leurs bambins. En tout, ce sont pas moins de 54 bébés qui sont nés grâce à L'amour est dans le pré.