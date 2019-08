Sophie et Matthieu (L'amour est dans le pré) parents de deux enfants

L'amour est dans le pré pour certains participants de l'émission de dating de M6. Cela a été le cas pour Sophie, candidate de la saison 8 en 2013. Grâce à cette belle aventure, elle a rencontré Matthieu. Le couple s'est marié en 2015 et file toujours le parfait amour aujourd'hui.

Comme les téléspectateurs vont le découvrir lors de la diffusion de L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? diffusé ce lundi 19 août 2019, les tourtereaux s'aiment comme au premier jour. Et leur famille s'est agrandie car aujourd'hui, ils sont les heureux parents de deux enfants comme le dévoile en exclusivité 20 Minutes en vidéo.

Sophie et Matthieu ont eu un fils prénommé Alexis et une petite fille prénommée Élise. L'extrait dévoilé par nos confrères n'indique pas quel est leur âge. Mais nul doute que les amoureux en ont dit plus dans l'émission. Une nouvelle qui devrait ravir les fans du programme et des deux anciens candidats.

Pour rappel, Sophie et Matthieu avaient annoncé leurs fiançailles dans un numéro Que sont-ils devenus ? diffusé en 2014. Leur union s'est déroulée le week-end des 29 et 30 août 2015 à la mairie de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire (région Rhône-Alpes).

Le bonheur, de nombreux autres agriculteurs de L'amour est dans le pré l'ont aussi trouvé. Ce sont pas moins de 54 bébés qui ont vu le jour grâce à la rencontre de leurs parents dans l'émission ou à la suite du tournage. Par exemple, Éric de la saison 11 est papa d'une petite Victoire (14 mois). Il a d'ailleurs accepté de dévoiler son visage lors du dernier tournage Que sont-ils devenus ?