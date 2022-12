Benoît Paire dévoile une photo ignoble d'une partie de son corps, âmes sensibles s'abstenir...

S'il y a des gens qui n'ont pas peur de mettre les mains et les pieds dans la cambouis, ce sont bien les sportifs ! Toujours prêts à se dépasser et même à flirter avec leurs limites pour certains, la plupart d'entre eux peuvent aller jusqu'à se blesser sans se plaindre. C'est le cas de Benoît Paire, célèbre tennisman français, connu pour ses coups de sang réguliers sur le court. Mais visiblement, l'ancien compagnon de la chanteuse Shy'm ne jure pas uniquement par le tennis...

Sur son compte Instagram, l'homme de 33 ans est très actif. Proche de ses fans, il partage régulièrement ses diverses activités et est même prêt à entrer dans les détails les plus intimes de sa vie de sportif. Pour preuve, ce mardi 13 décembre 2022, il s'est emparé de son compte pour publier, en story, une photo peu ragoûtante de ses pieds. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ces derniers ont l'air d'avoir particulièrement souffert... En plus d'être tordus et rougis par l'effort, on peut également apercevoir de nombreuses veines saillantes tout le long des os. En légende, le tennisman révèle cependant que ses dégâts ont été causés par un match... de foot ! "Sympa le foot !!! Tout ça pour perdre en plus... #bonappetit", a-t-il légendé sa photo.

Un sportif au sang chaud

Souvent blessé, Benoît Paire fait régulièrement la Une des magazines sportifs pour ses coups de gueule et insultes copieusement balancées en direct. Mais ces dernières années, il a aussi fait les beaux titres de la presse people pour son couple atypique avec la belle Shy'm. Ensemble pendant deux ans, entre 2015 et 2017, les deux tourtereaux ont cependant tout fait pour rester discrets. Lorsqu'ils se séparent en septembre 2017, le tennisman a beaucoup de mal à s'en remettre. "La rupture m'a détruit, j'étais encore amoureux. Elle me manquait beaucoup. Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n'avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d'elle avec émotion", avouait-il dans la préface du livre Out ! - Histoires dingues et décalées : le tennis comme vous ne l'avez jamais vu, publié en 2020. Espérons pour lui qu'il est maintenant passé à autre chose...