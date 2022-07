Shy'm séparée d'un célèbre sportif : rupture difficile, il ne l'a pas oubliée !

Alors qu'il vient de se séparer de sa compagne Julie Bertin, le tennisman Benoît Paire était autrefois en couple avec Shy'm, la chanteuse de 36 ans qui est notamment à retrouver ce samedi 30 juillet 2022 sur TF1 dans un nouveau numéro de l'émission Game of Talents. Leur histoire n'aura finalement pas duré, puisqu'en janvier 2019 le sportif annonçait officiellement sa séparation avec l'interprète de Et alors dans un long entretien accordé au magazine Society, alors que leur relation battait de l'aile depuis un bon moment. "Je suis tout seul",k avait-il alors affirmé.



Un an et demi plus tard, dans la préface du livre Out ! - Histoires dingues et décalées : le tennis comme vous ne l'avez jamais vu du journaliste de L'Équipe Quentin Moynet, il décidait de se confier sur sa fin d'histoire avec Shy'm, qui a été particulièrement difficile à gérer pour lui. "La rupture m'a détruit, j'étais encore amoureux. Elle me manquait beaucoup", confie le sportif connu pour ses nombreux coups de sang. "Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n'avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d'elle avec émotion", avait-il avoué, en toute transparence.

"Je pensais à elle en jouant"

Cette séparation était si dure pour lui qu'elle a eu un impact sur ses performances sportives. "Je ne pouvais pas être seul. Je suis passé à côté de certains matchs parce que mon ex me manquait trop, je pensais à elle en jouant". Heureusement, il a été soutenu dans cette étape difficile. "Mon pote était là pour me remettre les idées en place. J'avais besoin de lui parler, de lui dire ce que j'avais sur le coeur. Ma tête était ailleurs", avait-il expliqué avant de révéler qu'il avait tenté une réconciliation avec la star, en vain. "J'avais envie de réessayer avec elle, de tout donner, mais ce n'était pas possible. Alors, j'ai acheté un cahier pour dessiner", avait-il raconté.

Depuis sa rupture avec Shy'm, il s'est rapproché de plusieurs femmes, notamment d'une célèbre influenceuse, avant d'entamer, l'année dernière, une relation sérieuse avec la candidate de télé-réalité Julie Bertin. Mais cette dernière a décidé de quitter le joueur de tennis il y a seulement quelques jours, persuadée d'avoir été trahie. Il est donc un coeur à prendre.