Benoit Paire : Rupture inattendue avec Julie Bertin, qui balance sur ses infidélités !

Benoît Paire nageait en plein bonheur avec sa chérie Julie Bertin depuis plus d'un an. Rien ne semblait pouvoir les séparer. Et pourtant, ce lundi 18 juillet, la candidate de télé-réalité a pris tout le monde de court en révélant sa rupture avec le tennisman.

Elle a tout d'abord révélé la cause de cette séparation. "Je veux bien rester dans le silence, je veux bien protéger certaines choses mais je ne suis sûrement pas une bouffonne, encore moins quand je laisse du temps pour que la personne se reconcentre soi-disant sur son sport, mais qu'il préfère envoyer des DM à toutes les meufs et leur donner des rendez-vous en cachette" a-t-elle lâché, ce qui laisse à penser que le natif d'Avignon est allé voir ailleurs.

"Je suis tombée du 58e étage"

Elle a ensuite laissé exprimer toute sa rage face à ces présumées infidélités. "Je ne parle jamais vous le savez, mais là, je suis à deux doigts d'exploser. Ne venez plus me poser la question. Je ne veux plus rien avoir ni rien entendre de cette personne. Vous m'avez averti, je ne vous ai pas écouté" a-t-elle fait savoir à ses fans. "Je suis tombée du 58e étage en chute libre", "Donc là vous m'envoyez tous vos screen ? Mdr, ça a même créé un snap dans le plus grand des calmes pour tchatcher sereinement et moi, je dors beaucoup trop. Allez basta" a-t-elle conclu.

Une déception difficile à cacher pour la jeune Montpelliéraine, qui avait fait des concessions concernant sa vie professionnelle afin de rester proche de son prince charmant. Elle avait effectivement décidé de stopper provisoirement la télé-réalité pour le suivre sur ses tournois comme elle l'avait révélé le 4 avril dernier pour VDBuzz.

"Je sais que cela sera une source de problèmes. J'ai ma stabilité, je suis heureuse et ça, ça passe avant tout ! J'ai la chance de pouvoir faire un métier, où je travaille d'où je veux. Ça me permet de pouvoir l'accompagner quasi tout le temps. Et en plus, c'est sympa parce qu'il est avec sa chérie en tournoi. C'est plus sympa qu'être seul. En plus, moi, je voyage énormément. Je trouve que nos vies s'emboîtent super bien. Ça matche plutôt bien" avait-elle expliqué. Des efforts aujourd'hui effacés par une séparation sèche et surtout inattendue.