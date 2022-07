'Trop belle pour être triste' : Julie Bertin en remet une couche après sa séparation avec Benoit Paire

Si on ne les voyait plus vraiment ensemble depuis plusieurs semaines, la confirmation (brutale et sans concession) de Julie Bertin est arrivée hier. L'influenceuse n'est définitivement plus en couple avec Benoît Paire. "Je veux bien rester dans le silence, je veux bien protéger certaines choses mais je ne suis sûrement pas une bouffonne, encore moins quand je laisse du temps pour que la personne se reconcentre soi-disant sur son sport, mais qu'il préfère envoyer des DM à toutes les meufs et leur donner des rendez-vous en cachette", a-t-elle balancé hier dans sa story Instagram.

Une véritable bombe, quelques jours après les touchantes confessions du tennisman de 33 ans sur la très mauvaise passe qu'il vit en ce moment. Visiblement touchée par les agissements de Benoît Paire, la belle brune de 30 ans a néanmoins décidé de tourner la page au plus vite, comme elle l'a prouvé dans la suite de sa story Instagram hier. Suivie par plus de 410 000 abonnés, elle a laissé un message pour faire comprendre qu'elle compte bien se remettre très rapidement de cette rupture. "Merci d'amour pour tous vos messages, mais ne vous inquiétez pas pour moi, je suis beaucoup trop belle pour être triste trop longtemps", lance-t-elle tandis qu'elle est au volant de sa voiture.

Des projets à venir, mais avant la fiesta à Saint-Tropez pour Julie

Le message est clair pour Julie Bertin et l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans l'émission 10 Couples Parfaits 3 ne compte pas se morfondre et elle a déjà plein de projets en tête. "Est-ce que je vais en profiter pour lancer ma chaîne Youtube pour vous raconter ma vie ?", demande-t-elle à sa communauté. Pour être bien sûr d'oublier au plus vite sa peine d'amour, elle a également décidé de partir faire la fête dans un des lieux les plus appropriés pour se lâcher. "On va lever Saint-Tropez les amis", écrit-elle après avoir fait le trajet depuis Montpellier jusqu'à la côté d'Azur pour faire la fiesta (les stories sont à retrouver dans le diaporama).

Bien décidée à oublier au plus vite Benoît Paire, Julie Bertin semble déjà passée à autre chose, mais en est-il de même pour le tennisman ? Rien n'est moins sûr...