Benoît Paire : Sa chérie Julie Bertin est le sosie de la compagne d'une autre star du tennis, photos troublantes

Costeen Hatzi et Nick Kyrgios filent le parfait amour depuis plusieurs mois maintenant. Le joueur de tennis australien a officialisé leur relation sur Instagram en décembre 2021, peu de temps après sa séparation très médiatisée avec Chiara Passari, laquelle l'avait accusé de l'avoir trompée.

De son côté, Julie Bertin est amoureuse de Benoît Paire depuis déjà un an et demi. Plutôt discrète sur leur idylle, elle se plaît de temps en temps à partager certains de leurs moments à deux et même à livrer quelques confidences. Le 2 avril dernier, elle avait par exemple révélé comment ils s'étaient rencontrés lors d'une interview pour la chaîne YouTube VDBuzz. "Benoît m'a parlé sur Instagram. Ça a été une histoire d'Instagram. Ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a envoyé un message et juste avant j'avais liké deux ou trois photos et il n'avait même pas vu. L'un dans l'autre, on s'est bien trouvés", expliquait-elle. Et pour elle de le défendre, lui qui est réputé pour avoir un tempérament de feu : "Benoît et moi, on se ressemble quand même énormément. Il est quand même beaucoup plus calme que moi, parce qu'on ne dirait pas quand on le voit sur le court, il paraît énervé tout le temps, mais dans la vie de tous les jours, c'est un amour".