Benoît Paire se moque de sa compagne Julie Bertin après une sale blessure : elle enrage !

C'est ce qu'on pourrait appeler l'amour vache ! Ensemble depuis pratiquement un an maintenant, Benoît Paire et Julie Bertin vivent une belle histoire d'amour, très médiatisée et qu'ils n'hésitent pas à mettre en scène sur les réseaux sociaux. Tous les deux très populaires, ils partagent beaucoup de moments ensemble ces derniers temps puisque la jeune femme de 29 ans, que l'on a vu dans La villa des coeurs brisés, suit son chéri un peu partout sur la planète. Pas particulièrement performant ces derniers temps, le tennisman de 32 ans a récemment dévoilé les nombreux messages de haine et menaces de mort qu'il reçoit sur les réseaux sociaux.

Une période trouble pendant laquelle il peut néanmoins compter sur Julie, présente à ses côtés malgré les hauts et les bas. Actuellement au Portugal, les deux amoureux profitent de leur temps libre pour visiter le pays, mais visiblement tout ne se passe pas comme prévu hier. Dans sa story Instagram, la belle brune suivie par plus de 410 000 abonnés a partagé un petit moment de tension entre elle et Benoît Paire. Alors qu'elle vient de se faire mal, le tennisman tente de minimiser sa blessure. On l'entend dire : "C'est un coup", tandis que l'influenceuse lui répond : "Je suis fatiguée... J'ai la cheville qui a quintuplé".

Grosse entorse et coup de gueule pour Julie

Visiblement remontée contre son amoureux, Julie Bertin ajoute un petit commentaire avec un langage fleuri sur sa vidéo (à retrouver dans le diaporama) : "J'ai envie de le n*quer, je souffre maman et lui il rit". Pour que ses abonnés attestent de sa bonne foi, cette dernière va publier une courte vidéo de la blessure qu'elle vient de se faire et effectivement, elle semble souffrir d'une belle entorse de la cheville. "J'ai un deuxième os qui pousse", écrit-elle en commentaire de la vidéo.

Une petite scène de vie amusante entre les deux tourtereaux, qui vivent un début de relation idéal. Malgré la douleur et la petite tension entre eux, Benoît et Julie continuent donc de vivre leur belle histoire d'amour sous le soleil du Portugal !