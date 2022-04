Benoît Paire menacé de mort : il dévoile les nombreux messages haineux qui lui sont adressés

C'est ce qu'on appelle la face sombre des réseaux sociaux. Des anonymes qui se permettent d'insulter, de moquer voire de menacer de mort des personnes qu'ils ne connaissent pas en toute impunité. Au plus mal en ce moment après plusieurs défaites au premier tour des tournois auxquels il participe, Benoît Paire est victime de ce harcèlement sur les réseaux sociaux. Il a décidé de dévoiler certains messages très durs qu'il a pu recevoir au cours des dernières semaines. Alors qu'il avait très bien démarré la saison à l'Open d'Australie, le Français de 32 ans semble marquer le coup physiquement et surtout moralement ces derniers temps.

La vague de haine qui se déverse sur lui sur les réseaux sociaux pourrait être une des raisons de ce coup de moins bien que ressent Benoît Paire en ce moment. Battu au tournoi d'Estoril au Portugal hier, le compagnon de Julie Bertin a été sifflé par le public à sa sortie et il a alors répliqué en baissant son short et en montrant son caleçon. Une attitude qui a causé une nouvelle salve de messages d'une violence rare, comme il l'a dévoilé par la suite sur son compte Twitter. Des messages venus d'anonymes des quatre coins de la planète puisqu'ils sont en français, en anglais et en espagnol.

Des menaces de mort et des insultes

Des paroles d'une violence rare avec de nombreuses insultes très crues et même des menaces de mort. Sur le message en espagnol qu'il reçoit, il s'agit clairement d'une menace de mort de la part de l'internaute, qui termine sa diatribe par : "On va te tuer". Les autres messages ne sont pas moins haineux pour autant et on se demande comment quelqu'un peut réagir face à tant de haine.