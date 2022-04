Julie Bertin amoureuse de Benoît Paire : confidences rares sur leur couple et sacrées révélations...

Chez les joueurs de tennis, Benoît Paire est perçu comme un véritable ovni et ce depuis bien longtemps. Capable de tout sur un court, il dénote dans un sport policé où l'on a peu l'habitude de voir les tennismen dégoupiller comme il le fait. À l'image de Nick Kyrgios, il fait partie de ces bad boys qui divisent par leurs attitudes. En dehors des courts, le beau gosse de 32 ans fait également beaucoup parler de lui. Après avoir été un long moment en couple avec Shy'm, il partage désormais sa vie avec l'ancienne candidate de télé-réalité, Julie Bertin.

Découverte dans l'émission 10 Couples parfaits, la jeune femme de 29 ans a enchaîné avec des participations dans d'autres émissions dont La Villa des coeurs brisés. Le 2 avril dernier, la chaîne YouTube VDBuzz a mis en ligne une interview de la belle brune où elle se livre sur son couple et dévoile enfin comment les deux amoureux se sont rencontrés. "Benoît m'a parlé sur Instagram. Ça a été une histoire d'Instagram. Ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a envoyé un message et juste avant j'avais liké deux ou trois photos et il n'avait même pas vu. L'un dans l'autre, on s'est bien trouvés", indique-t-elle.

Quand on le voit sur le court, il paraît énervé tout le temps, mais dans la vie de tous les jours, c'est un amour

Après les révélations sur les débuts de son couple, Julie Bertin a évoqué leur complicité au quotidien et défendu son chéri par rapport à l'image que certains peuvent avoir du tennisman. "Benoît et moi, on se ressemble quand même énormément. Il est quand même beaucoup plus calme que moi, parce qu'on ne dirait pas quand on le voit sur le court, il paraît énervé tout le temps, mais dans la vie de tous les jours, c'est un amour", assure-t-elle, même si elle avoue tout de même qu'il peut être "buté" par moment.

Julie Bertin suit son compagnon un peu partout à travers le monde lors de ses tournois. Un mode de vie qui lui convient puisqu'il est en accord avec son métier d'influenceuse. "J'ai la chance de pouvoir faire un métier, où je travaille d'où je veux. Ça me permet de pouvoir l'accompagner quasi tout le temps", explique-t-elle, avant de conclure : "Je trouve que nos vies s'emboîtent super bien. Ça matche plutôt bien".