Benoît Paire et Julie Bertin : Rare photo du couple après une nouvelle défaite du tennisman

Ces derniers temps, Benoît Paire n'a aucun répit et enchaîne les tournois de tennis. Après de belles performances à l'Open d'Australie au mois de janvier dernier, le joueur de 32 ans a mis le cap sur l'Amérique du Sud. Sur place, il n'a malheureusement pas rencontré le même succès et a essuyé plusieurs défaites, à Buenos Aires et à Rio de Janeiro. Furieux après sa rencontre dans la ville brésilienne, Benoît Paire avait même fini par fracasser sa raquette dans les vestiaires. C'est sous de meilleurs auspices qu'il s'est toutefois envolé pour le Mexique il y a quelques jours, où a actuellement lieu le tournoi d'Acapulco. Mardi 22 février 2022, le sportif affrontait d'ailleurs le Russe Daniil Medvedev, n°2 mondial. Mais là encore, la victoire lui a échappé.

Heureusement, Benoît Paire peut souffler un bon coup grâce à sa compagne et plus grande supportrice Julie Bertin. Lorsqu'elle le peut, la jolie brune de 29 ans n'hésite en effet jamais à l'accompagner dans ses déplacements. Ses réseaux sociaux nous indiquent qu'elle aussi a justement posé ses bagages au Brésil puis au Mexique où ils parviennent à partager des moments inoubliables à deux. Entre deux entraînements ou après ses matchs, Benoît Paire à l'occasion de redevenir un touriste et surtout de retrouver le sourire. En story Instagram, Julie Bertin l'a confirmé en partageant une rare photo de leur duo complice. L'ex-candidate de télé-réalité et son chéri y apparaissent en train de participer à la libération de bébés tortues dans l'océan. Sur l'image, Julie Bertin s'est contentée d'annoter un coeur rouge. (Voir notre diaporama).

Rappelons qu'entre Benoît Paire et celle qui a été vue dans La villa des coeurs brisés (2021), c'est une histoire qui roule ! Ils forment un couple depuis bientôt un an et leur relation a été officialisée par Julie Bertin elle-même au mois d'avril 2021. Depuis, c'est dans la discrétion qu'ils s'épanouissent, se permettant parfois quelques timides déclarations d'amour et apparitions à deux.