'Deux jours que je n'ai pas bu d'alcool' : Benoît Paire se confie sur sa dépression et les démons qui le hantent

La carrière de ​​Benoît Paire est faite de haut et de bas et le joueur de 33 ans fait partie de ces joueurs qui peuvent dégoupiller à chaque instant d'un match. À l'image d'un Nick Kyrgios, le natif d'Avignon a plusieurs fois perdu ses nerfs en match et ces derniers temps, son moral ne semble plus vraiment au beau fixe. Alors qu'il avait plutôt bien démarré l'année du côté de Melbourne lors de l'Open d'Australie, ce dernier a connu une vraie traversée du désert ces dernières semaines. Au point où il a annoncé récemment qu'il faisait un break du tennis pour quelque temps.

Benoît Paire se cache rarement quand les choses ne vont pas et il y a quelques jours, le compagnon de Julie Bertin a tourné une vidéo pour le média Brut où il se confie sur ses problèmes actuels et notamment sa dépression. "Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver le juste milieu, à faire aussi la fête, mais aussi à être sérieux et à bien préparer les tournois. C'est ce que j'ai un peu plus de mal à faire en ce moment. C'est pour ça que je vais repartir à zéro", dévoile-t-il avant de faire une confession surprenante : "Ça fait deux jours que je n'ai pas bu d'alcool, je suis en pleine cure".

C'est difficile parce que je ne me sens pas forcément heureux dans ma vie, parce que le tennis est compliqué

Visiblement atteint physiquement, mais surtout mentalement, Benoît Paire cherche en tout cas à remonter la pente, mais il reste encore un long chemin. "Je prends du plaisir quand je vais m'entraîner, quand je joue avec mes amis, mais arriver sur un match de tennis en ce moment...", indique le tennisman, avant de poursuivre : "Dès que je suis stressé, je m'angoisse et je panique. C'est difficile parce que je ne me sens pas forcément heureux dans ma vie, parce que le tennis est compliqué."