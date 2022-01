Bertrand (L'amour est dans le pré) : l'ex de Marie en couple ? Photo de famille avec ses jumeaux !

Plus encore, la petite Lise, l'une des filles de Yoann et Emmanuelle, "était ravie de présenter quant à elle sa mimine qui a fait sensation". Sur une deuxième photo, la fillette apparaît devant la cage de cette fameuse "mimine", un lapin que découvrent Gabriel et Jasmine (3 ans), les jumeaux nés des amours de Bertrand avec Marie. Deux clichés largement likés et commentés par les internautes, heureux d'avoir enfin des nouvelles de Bertrand, peu présent sur la sphère médiatique et les réseaux sociaux.

Rappelons qu'aux dernières nouvelles, Bertrand et Marie s'étaient séparés, du moins physiquement. En effet, peu après la naissance des bébés, la jeune femme avait pris la lourde décision de quitter la ferme de son compagnon afin de retourner vivre chez ses parents en Suisse, embarquant les jumeaux avec elle. En février 2018, auprès de nos confrères de Télé Loisirs, l'agriculteur confiait envisager de rejoindre sa belle de l'autre côté de la frontière, où elle tient un magasin d'équipements de chevaux. "Il y a des décisions à prendre... Je me suis installé en 2013, j'ai des emprunts jusqu'en 2020. Je ne peux pas tout plaquer ! Pour l'instant, je suis un peu paumé...", avait-il déclaré. Même s'il est désormais, à priori, financièrement libre, Bertrand a semble-t-il trouvé l'amour ailleurs...