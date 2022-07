Bigflo et Oli séparés : destin ou hasard ? Ils se retrouvent de manière totalement inattendue !

Mais Flo, l'aîné de la famille, a vu surgir son cadet là où il s'y attendait le moins, comme il l'a raconté en story sur Instagram. Expliquant qu'il s'était "trompé de route" puis "perdu dans une ruelle" dans sa ville de vacances, il a retrouvé Oli... sur un mur.

Evidemment, son frère ne l'avait pas suivi et ne lui a pas fait une surprise, caché au coin du mur ! En revanche, le rappeur toulousain, qui a laissé tomber sa casquette depuis quelques mois, a trouvé le mot Oli écrit sur le mur. Questionnant ses abonnés sur la probabilité de trouver ce prénom aussi loin de son frère, il les a interrogés sur un point : hasard ou destin ?

Amusés, ses abonnés ont préféré parler de destin : apparemment, impossible pour les deux jeunes hommes de se détacher l'un de l'autre, même l'histoire de quelques jours ! Récemment, pourtant, ils ont dû se séparer pendant plusieurs semaines : Oli avait accepté de partir pour l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Accompagné de Raphaël de Casabianca, il avait accepté de se rendre sur une île sauvage au large de Madagascar.

Une expérience qui lui avait beaucoup plu. "J'ai repris Olivio (...) Je me suis retrouvé timide face à trois personnes alors que je fais des concerts dans des stades. Je me suis redécouvert, j'ai réappris des choses sur moi" avait-il confié au Huffington Post, ajoutant : "Ça m'a redonné une confiance individuelle. Je me suis dit que je pouvais exister au-delà de Bigflo et Oli".

Pourtant, le présentateur avait d'abord proposé le voyage aux deux frères ensemble. Mais BigFlo, sachant qu'il ne serait pas à l'aise, avait laissé partir son frère seul : "Je savais dès le départ qu'il ne le ferait pas. On en parle depuis qu'on est petit. (...) C'est quelqu'un de douillet. Ça aurait été dur pour lui. On dormait à sept sur le sable, on n'avait pas trop d'eau pour se doucher, on mangeait tout le temps la même chose", avait raconté le plus jeune de la fratrie, âgé de 26 ans.