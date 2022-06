Bigflo et Oli : Un des frères soupçonné de vol, imbroglio dans un magasin...

Epuisés par les concerts, les sollicitations non stop et un succès monstre, Bigflo et Oli avaient décidé de faire un break. Deux ans plus tard, l'heure du come back a sonné ! Les deux frères toulousains ont d'abord sorti le single Sacré bordel, annonciateur de leur nouvel album présenté avec faste le 24 juin à l'AccorArena de Paris. Pour la sortie du disque, Oli s'est rendu dans une Fnac mais a vécu une petite mésaventure avec les vigiles...

C'est sur leur compte TikTok que l'on a pu découvrir qu'Oli - de son vrai nom Olivio Ordonez - a récemment été arrêté à la sortie d'un magasin. "Ça y est les gars, la coutume, je viens d'acheter plein d'albums, je vais en offrir à tous ceux que je vais croiser aujourd'hui. Je vous offre des albums, au hasard dans Paris, let's go !", dit-il en se filmant avec son téléphone. Mais, quelques secondes plus tard, alors qu'il avait des sacs Fnac dans les mains visiblement bien remplis, il s'est fait arrêter par un vigile ! Le problème ? Il n'avait pas de ticket de caisse avec lui après son achat. "Il m'a pas donné le ticket le monsieur, je ne sais pas pourquoi, mais je les ai payés hein !", se justifie Oli alors que le vigile appelle des renforts.

Alors qu'un nouvel agent de sécurité venait à lui pour comprendre la situation, Olia a tenté de s'expliquer : "En fait, c'est mon album qu'il y a dedans. Regardez la pochette... Je vous jure j'ai pas volé ! Bigflo et Oli on s'appelle." Alors qu'il retournait dans le magasin avec les vigiles pour aller vérifier son achat, un vendeur Fnac l'a heureusement reconnu et salué pour la sortie de son album. Une fois retourné aux caisses, l'imbroglio s'est éclairci. "C'est les bons les gars, j'ai mon ticket, je peux repartir ! Un petit big up quand même, ils ont assuré, merci les gars", a-t-il conclu sa vidéo en filmant les deux vigiles amusés de la situation. Une histoire qui se termine bien.