"On prend un coup de vieux là" : Bigflo et Oli choqués par leur évolution physique

Et oui, le temps passe vite ! Ce n'est pas Bigflo et Oli, actifs dans le rap depuis 2005 alors qu'ils ont seulement 29 et 26 ans, qui diront le contraire. C'est en tout cas ce qu'ils ont constaté sur le plateau de C à Vous, ce lundi 20 juin. Tout est parti d'une vidéo introduite par Anne-Élisabeth Lemoine, datant du 22 mai 2012, sur laquelle on aperçoit le duo performer face à leurs camarades de lycée dans la cours de récréation. Bigflo passait le baccalauréat cette année-là, tandis que son petit frère évoluait en seconde.

Après leur show musical, le duo apparait dans un second temps en interview. Et ce qui est difficilement contestable, c'est que les deux frères ont bien changé ! Sur les images, pas de barbe et l'air juvénile qui caractérise tous les adolescents. De quoi souffler les principaux intéressés : "Ça fait dix ans les images là, tu te rends compte ? On prend un coup de vieux là", a réagi Bigflo, de son prénom Florian, en prenant connaissance de cet extrait. "On nous a vus sans la barbe au tout début", a constaté Oli, qui s'appelle quant à lui Olivio, de son côté.

Ce dernier en a profité pour raconter une anecdote, à savoir que c'est également sur le plateau de C à Vous que tout a commencé pour eux. "Quand je regarde l'émission, j'ai le souvenir de nos premières télés avec vous (...) on a rencontré Jean Dujardin grâce à vous, avec qui on a fait un morceau après... Il y a une belle histoire ici !", a t-il raconté en se remémorant ses souvenirs. "Sacré démarrage", s'est dit son frère en se voyant réaliser ce freestyle à l'école au côté de son frère. "Vous passiez le bac !", a mentionné l'animatrice, pour accentuer sur le fait que le temps est passé vite, puisqu'ils ont déjà de longues années d'expérience devant eux, alors qu'ils n'ont même pas passé la trentaine.

Une ascension fulgurante

"Dix ans plus tard nous sommes à J-5 de la sortie de votre quatrième album", a t-elle poursuivi. Les autres c'est nous, qui sortira donc ce vendredi 24 juin, sera le septième projet du duo, qui n'a désormais plus rien à prouver. Pour rappel, les Toulousains ont déjà remporté plusieurs distinctions et trophées dont le titre du meilleur duo/groupe francophone de l'année 2018 aux NRJ Music Awards et le clip de l'année pour Demain. Une ascension fulgurante pour le duo. Les choses se sont enchaînées si rapidement pour eux que Bigflo révélait en 2018 avoir eu "envie de se foutre en l'air". Histoire de prendre un peu de recul, ils ont décidé en 2020 de faire un petit break, avant de repartir de plus belle.

Depuis leur tout début, ils sont inséparables... Ou presque ! Puisque récemment, Oli a quitté son frère pour se rendre à Madagascar, où il a tourné un épisode de l'émission Rendez vous en terre inconnue, présentée par Raphaël de Casabianca et diffusée sur France 2. Mais depuis son retour, ils ont à nouveau fusionné comme ils l'ont toujours fait, et sont prêts désormais à promouvoir la sortie de leur dernier album, qui ne devrait pas passer inaperçu.