"Poumons atteints, tuyaux dans le nez" : Oli (Bigflo et Oli) évoque la grave maladie dont il a souffert

Lorsqu'il était très jeune, Oli - du groupe Bigflo et Oli - souffrait de graves problèmes de santé comme il l'a révélé dans plusieurs de ses chansons notamment le titre Olivio tirée de son album La Vraie Vie dans laquelle il rappe : "À trois ans des tuyaux dans le nez, j'ai dit non au cimetière, la faucheuse m'a dit : 'je te laisse une chance si tu casses tout avec ton frère'".

Interviewé sur la chaine Youtube Bigflo et Oli Fans, il explique : "J'ai eu des gros gros problèmes de santé petit au niveau des poumons, j'ai jamais vraiment su au final ce que j'avais, on n'en a jamais vraiment parlé, j'avais un problème, j'avais un poumon plus petit que l'autre en fait il y en avait un qui galérait... (...) J'ai été à l'hôpital pendant un bout de temps."

Touché à l'évocation de la maladie de son frère, Bigflo ajoute : "Ce qui est dingue c'est qu'il avait des problèmes graves. Je me rappelle de l'avoir vu tout petit avec des tuyaux et ce mec il a choisi parmi tous les instruments du monde qu'il y avait, la trompette ! C'est-à-dire celui où faut vraiment souffler à fond quoi !". Tout s'est finalement arrangé pour le rappeur qui a donc pu jouer à la trompette à partir de 10 ans et qui assure qu'il est désormais parfaitement sorti d'affaire. "Tout va bien, je fais de la trompette, je fais du rap" confirme-t-il avec un sourire au coin des lèvres.