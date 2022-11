Bigflo & Oli ont écarté leur mère de leur vie : cet apéro qui a fait basculer leur vie de famille

Ce vendredi 18 novembre a lieu en direct du Midem de Cannes la cérémonie des NRJ Music Awards sur TF1 et présentée par Camille Combal qui remplace Nikos Aliagas absent pour cause de blessure suite à une mauvaise chute. Les deux rappeurs du duo phare Bigflo et Oli sont nommés dans la catégorie "Clip francophone de l'année" pour le clip Coup de Vieux qu'ils ont tourné avec Julien Doré. Au cours de la soirée, Renaud recevra un prix d'honneur pour récompenser sa carrière.

Du haut de leurs 29 ans pour Flo et 26 ans pour Oli, les deux rappeurs ont déjà remporté de nombreuses distinctions dont un disque d'or pour leur premier album La Cour des grands sorti en 2015, un disque de diamant pour leur deuxième album La Vraie Vie, un disque de platine pour leur troisième album La Vie de rêve mais aussi de nombreuses récompenses notamment aux NRJ Music Awards et aux Victoires de la musique. Une réussite qu'ils doivent à leurs parents aujourd'hui : leur maman Patricia et leur père et chanteur argentin, Fabian Ordonez qui leur a transmis la passion de la musique.



Si on avait eu deux parents comme notre père, c'est sûr qu'on ne serait pas là où on en est

À la différence de leur père qui s'est avéré être un père joyeux et complice avec ses deux fils, leur maman s'est imposée par son côté beaucoup plus autoritaire, n'hésitant pas à les punir lorsqu'ils se montraient indisciplinés à l'école. Leur mère faisait d'ailleurs l'objet d'un portrait publié le mois dernier dans Gala (édition du 20 octobre). Dans une interview croisée, les frères Flo et Oli ont évoqué une relation avec celle qui leur a donné la vie. "Si on avait eu deux parents comme notre père, toujours à rigoler, c'est sûr qu'on ne serait pas là où on en est", a reconnu Oli. Son aîné s'est montré du même avis : "Ça a été un véritable entraînement de samouraï. En sortant de cette éducation-là, on ne pouvait que rouler sur le monde !"

Mais en 2019, alors que les frères Flo et Oli sont au sommet de leur gloire et qu'un apéro a lieu au sein de la famille, Flo avoue à ses parents qu'il ne veut plus les voir. Un tsunami pour sa mère Patricia qui enlève toute trace de ses fils à la maison, allant même jusqu'à casser le cadre de leur première Victoire de la musique remportée en 2018. "C'était radical, mais j'avais besoin de faire de la place pour le reste de ma vie", a-t-elle témoigné à Gala.

La hache de guerre enterrée, Patricia a retrouvé une relation plus apaisée avec ses célèbres fils qui n'ont pas hésité à prendre la pose avec elle pour le magazine. Elle a toutefois reconnu : "Ce n'est pas simple d'être la mère de deux rappeurs. On a peur qu'ils fassent un burn-out, que des fans les agressent... C'est quand même bizarre de voir 40 000 personnes crier le nom de ses enfants ! On a forcément peur qu'ils nous oublient."

