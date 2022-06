Billel Benhamouda (24 ans) : Mort de l'international algérien dans d'horribles circonstances

C'est une nouvelle qui touche tous les amateurs de sport et le football algérien plus particulièrement. Promesse de son pays, le jeune Billel Benhamouda a trouvé la mort la semaine dernière, après un match avec la sélection A' des Fennecs, l'équipe nationale algérienne. C'est une véritable tragédie pour tout un pays puisque le jeune homme n'avait que 24 ans et évoluait au poste de milieu de terrain pour le club de l'USM Alger, l'une des meilleures équipes du pays.

Le 9 juin dernier, Billel Benhamouda participe à un match avec la sélection algérienne face à la République Démocratique du Congo et ce dernier va même briller, inscrivant un but sur penalty pour une victoire 3 à 0 des Fennecs. Malheureusement, sur le chemin du retour, le jeune footballeur va trouver la mort dans un terrible accident de voiture. C'est la Fédération Algérienne de Football (FAF) qui en a fait l'annonce le lendemain dans un communiqué : "C'est avec tristesse et compassion que la Fédération Algérienne de Football et la sélection algérienne locale ont appris le décès du joueur Billel Benhamouda à la suite d'un accident survenu dans la nuit de jeudi", indique la FAF.

La terrible nouvelle est survenue alors que l'Algérie et Billel Benhamouda disputaient le Tournoi des quatre nations, qui réunit également le Sénégal et le Niger. La FAF a décidé d'annuler purement et simplement le tournoi après le drame. "À l'annonce de cette douloureuse nouvelle, (...) l'ensemble des membres de la FAF tiennent à adresser leurs sincères condoléances à la famille du défunt", ajoute la fédération dans son communiqué.