Black Friday 2022 : Cet épilateur à lumière pulsée Philips est en promo

Une promo vraiment alléchante sur l'épilateur à lumière pulsée Lumea Prestige 4 de Philips sur Amazon

Parce que faire disparaître ses poils est un vrai parcours du combattant, on a déniché pour vous l'appareil miracle. Cet épilateur à lumière pulsée Lumea Prestige 4 de Philips est le top du top. Et, en plus, il est à prix réduit sur Amazon. Il est en effet affiché à 299,99 € et non plus à 408,98 €. Une réduction de 27 % à ne pas rater. L'occasion de se procurer un tel appareil pour moins de 300 € ne se présentera probablement pas deux fois.

Économisez plus de 100 € sur l'épilateur à lumière pulsée Philips grâce au Black Friday 2022



Rasoir, crème dépilatoire, cire, on ne sait plus quoi faire pour supprimer ses poils. Certaines méthodes ne laissent que quelques jours de répit, tandis que d'autres sont vraiment douloureuses... Quand ce n'est pas les deux à la fois.

Alors pour en finir avec ses poils durablement et de façon douce, l'épilateur à lumière pulsée Lumea Prestige 4 de Philips est la solution qui va changer votre quotidien. Avec lui, dites bonjour à une peau lisse durant six mois. Il peut en effet réduire de 92 % votre pilosité dès la troisième séance. Tout dépend bien évidemment de votre couleur de peau et de la teinte de vos poils.

Pour vous guider, sa technologie SenselQ identifie votre carnation. Il vous dévoile ensuite le degré d'intensité lumineuse nécessaire pour celle-ci. L'épilateur à lumière pulsée Lumea Prestige 4 de Philips fait en somme tout le travail pour vous ! Durant les six premières semaines, réalisez une séance toutes les deux semaines afin de faire disparaître un maximum de poils. Un timing très confortable quand on sait que, pour la plupart des modèles concurrents, il est nécessaire d'effectuer une séance par semaine sur cette période.

Maillot, visage, aisselle et corps, vous pouvez épiler l'ensemble des zones du corps grâce à ses 4 accessoires incurvés. Cet appareil, développé avec des scientifiques et experts de la peau, s'adapte à toutes vos courbes. Avec sa technologie intelligente, il trouve très rapidement le mode le plus efficace pour éliminer vos poils. La fin de la galère a sonné !