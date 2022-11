Black Friday 2022 : Promo immanquable de 20 % pour ce calendrier de l'Avent Pat'Patrouille

Une promo à ne pas rater pour ce calendrier de l'Avent Pat'Patrouille

Chaque année, le traditionnel calendrier de l'Avent se veut rempli de chocolats les 24 jours précédant Noël. Pas vraiment digeste. Alors pour sortir des sentiers battus et allier attente et imagination, les versions jouets sont l'idéal. Et ce calendrier de l'Avent Pat'Patrouille va clairement faire rêver votre enfant. Pour lui, patienter avant la découverte des cadeaux sous le sapin ne sera plus une corvée. La réduction proposée par Amazon est en plus très intéressante. Il est ainsi affiché à 19,99 € au lieu de 24,90 €. Une promo de 20 %, ça ne se refuse pas. Un calendrier de jouets pour moins de 20 €, c'est une aubaine.

Un calendrier de l'Avent plein de surprises pour moins de 20 €