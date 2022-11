Black Friday 2022 : Réduction inratable pour ces briques Lego Classic à moins de 38 €

Achetez la boîte de briques Creatives Deluxe Classic de Lego pour 37,49 € sur Amazon

Huit types différents de fenêtres avec autant de choix de cadres pour imaginer des maisons atypiques sont également inclus. Pour les fans de véhicules, six roues et jantes vous permettront d'imaginer une multitude de modèles de voitures, motos, camions et autres. Il est également possible de fabriquer de nombreux personnages grâce aux trois paires d'yeux. Et toutes ces petites constructions peuvent recréer une scène qui prendra vie sur l'une des deux plaques vertes présentes.

Et s'il arrivait par hasard à votre enfant de manquer d'inspiration, des exemples de modèles détaillés et illustrés sont fournis. Il peut également aller regarder avec vous d'autres inspirations sur le site Lego.com/classic. Train, moulin à vent, tigre sont autant de propositions de construction à retrouver. Que l'imagination prenne vie !