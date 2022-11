Black Friday 2022 : Super réduction pour ce coffret Play Doh à moins de 30 €

Impossible de passer de l'offre pour ce coffret Play Doh Kitchen Creations Mon Super Café sur Amazon

Rien de tel qu'un bon café frappé et un beignet au chocolat pour décompresser après une journée de travail. Et c'est la même chose si ces boissons et aliments sont factices et préparés par votre enfant. Ce coffret Play Doh Kitchen Creations Mon Super Café est le cadeau idéal à placer sous le sapin. Et sa super promotion sur Amazon devrait vous convaincre à 100 %. Son prix passe en effet de 40,99 € à 27,50 €. Une réduction de 33 % pour un produit de cette marque, c'est une aubaine. Vous allez ainsi pouvoir économiser plus de 10 € sur son prix initial.

Economisez 10 € sur ce coffret Play Doh avec le Black Friday

Mon Super Café de Play-Doh bonjour puis-je prendre votre commande ? Bonjour, je voudrais un chocolat chaud et un cookie aux pépites de chocolat ! Bien sûr, je vous prépare ça tout de suite ! Avec le coffret Play Doh Kitchen Creations Mon Super Café, votre enfant pourra développer son imagination et sa créativité. Café, chocolat chaud, boisson frappée, smoothie factices, il pourra concocter une multitude de boissons grâce à la machine à café.

2 tasses et 4 gobelets permettent à votre petit d'imaginer ces merveilles. Une fois la boisson prête, il ne reste plus qu'à ajouter la touche de plaisir coupable, la chantilly. Pour cela, on la fait tourner et glisser vers le coin des garnitures. Vous pouvez même prendre votre commande préparée par votre petit chef à emporter grâce à la boîte de transport et les 2 couvercles transparents.