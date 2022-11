Black Friday 2022 : Superbes cadeaux offerts pour l'achat du sèche-cheveux Dyson Supersonic

Achetez le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ Noir/Nickel pour 449,00 € sur Dyson

Recevez 150 € de cadeaux avec ce sèche-cheveux Dyson de haute qualité

Le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ Noir/Nickel, c'est la solution rapide et efficace ultime pour une coiffure parfaite en un rien de temps. Son moteur ultra performant va ainsi diffuser 13 litres d'air par seconde en direction de l'amplificateur. Associé à la technologie innovante Air Multiplier, le flux d'air produit bénéficiera d'une pression et d'une vitesse sans pareille.

Résultat : des cheveux séchés rapidement et avec précision. Vous avez le choix entre trois réglages de vitesse selon si vous souhaitez un séchage rapide et brushé, classique, ou doux et diffus. Vous pouvez également sélectionner la température qui vous convient entre quatre réglages de 28 °C, pour fixer le brushing par air froid, à 100 °C, si vous voulez opter pour un séchage rapide et brushé.

Une coiffure parfaite pour tous les types de cheveux grâce aux multiples embouts

De nombreux embouts de coiffage sont inclus avec le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ Noir/Nickel. Chaque type de coiffure a donc son séchage adapté. Avec l'accessoire de finition lisse, dites ainsi adieu aux mèches rebelles. Elles seront cachées sous des cheveux à l'allure lisse et brillante. Le diffuseur va, de son côté, faire souffler l'air de façon homogène. Il est donc idéal pour donner du volume et définir les boucles et ondulations. Vous pouvez également l'utiliser pour donner du mouvement à votre chevelure lisse. Autre embout, autre fonction, celui de séchage doux. Ce dernier va préserver les cheveux fins et les cuirs chevelus sensibles. Vos racines seront plus volumineuses que jamais et vos longueurs texturées à l'envie.

Retrouvez l'ensemble des modèles de sèche-cheveux Dyson Supersonic™ sur le site

Quatrième accessoire, le peigne à dents larges. Mesdames aux cheveux bouclés ou crépus, ce peigne est fait pour vous. Il démêlera tout en douceur vos boucles pour leur donner une allure rebondie. Il sera également possible de lisser votre chevelure si vous le souhaiter. On termine enfin par le concentrateur pour brushing. Idéal pour un coiffage précis, vous pourrez, soit recourber les pointes, soit lisser les longueurs. Grâce à son embout plus large et son ouverture plus petite, tout est possible. Coiffez vos cheveux comme il vous plaît avec le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ Noir/Nickel !