Black Friday : Réduction de 16% pour ce lego Disney Encanto de plus de 500 pièces

Une promo pour ce jeu Lego Disney Encanto La Maison Madrigal à ne pas rater sur Amazon

Votre enfant s'est émerveillé devant la magie du dessin animé Disney Encanto ? Il imagine depuis 1000 aventures rocambolesques peuplées de ces personnages star ? Stimulez encore plus sa créativité avec ce jeu Lego Disney Encanto La Maison Madrigal. Et bonne nouvelle, il est en promo sur Amazon pile à temps pour faire ses achats de Noël. Vous débourserez ainsi 41,99 € et non plus 49,99 € comme initialement. Une belle réduction de 16 % sur laquelle foncer. Vous ferez ainsi un petit heureux avec ce produit Lego à moins de 42 €.

La Black Friday Week vous permet d'obtenir ce jeu Lego pour moins de 42 €

C'est une chance incroyable pour votre petit. La Maison Madrigal ouvre ses portes ensorcelées spécialement pour lui. Il deviendra ainsi le meilleur ami de Mirabel et partagera des heures d'aventures magiques et musicales avec elle. Comment tout cela est possible ? Grâce à ce jeu Lego Disney Encanto La Maison Madrigal bien sûr !

Composé de 587 pièces, il reproduit très fidèlement la mythique maison colorée sur 2 étages de la famille. Votre enfant pourra ainsi faire voyager son imagination à travers 5 pièces différentes. La cuisine remplie de bons petits plats, la chambre du personnage phare du dessin animé, tout est là.