Black Friday : Réduction immanquable de 150 € pour ce lisseur Dyson

Achetez le lisseur Dyson Corrale™ Fuchsia/Nickel sur Dyson à 349,00 €

Les cheveux lisses, c'est l'atout chic et tendance par excellence. Mais le temps à consacrer à l'opération et la peur d'abîmer sa chevelure à cause de la chaleur jette une ombre au tableau. Un vent de découragement viendrait presque pointer le bout de son nez. Alors, pour que le lissage reste votre sublime routine quotidienne, le Dyson Corrale™ Fuchsia/Nickel est votre meilleur allié.

Avec ses innovantes plaques souples, les cheveux vont être rassemblés pour être chauffés. Fini la chaleur extrême sur quelques mèches. Chaque cheveu sera moins impacté de façon intrinsèque. Vous obtiendrez ainsi un rendu lisse et brillant presque sans frisottis et mèches rebelles, le rêve. Et ce, avec un appareil au design rose ultra tendance et girly. Parce qu'on ne dit pas non à une touche de style !

Autre paramètre permettant de limiter les dégâts sur les cheveux, le contrôle en temps réel de la chaleur. Des capteurs analysent 100 fois par seconde la température des plaques pour l'ajuster instantanément. Ce procédé vous assure ainsi une chaleur constante qui ne dépassera jamais le réglage défini. Les dommages sur vos cheveux seront divisés par deux.

Une autonomie optimale pour ce lisseur Dyson Corrale

Vous avez en plus le choix entre trois niveaux de température : 165 °C, 185 °C et 210 °C. Sélectionnez celui qui vous convient selon vos type de cheveux, longueur et coiffure recherchée. Et ce n'est pas tout, grâce à son design extérieur incurvé, ce lisseur Dyson Corrale™ Fuchsia/Nickel joue aussi le rôle de boucleur. Enroulez les mèches et obtenez de sublimes boucles ou ondulations.

Pratique, l'appareil a une autonomie sans fil de 30 minutes. Il ne vous faudra ensuite patienter que 70 minutes pour que la charge soit à nouveau entière. Et mettez toutes les chances de votre côté en déposant votre lisseur sur la station de chargement avant et pendant l'utilisation. Son autonomie sera ainsi maximisée. Vous pouvez également l'utiliser branché.

Et n'ayez pas peur de tomber en panne de batterie sans prévenir en pleine opération lissage. L'écran OLED indique en effet les niveaux de batterie et de charge ainsi que la température. Pour une sécurité optimale, le Dyson Corrale™ s'éteint de lui-même au bout de 10 minutes et se verrouille dès la fin de son utilisation. Alors, n'hésitez plus, et craquez pour le lisseur Dyson Corrale™ Fuchsia/Nickel.