Black Friday : Super réduction pour ce jeu de construction Lego Harry Potter

Alerte bon plan sur Amazon pour ce jeu de construction Lego Harry Potter Poudlard

Noël arrive à grands pas ! C'est donc le moment de faire ses achats shopping pour les cadeaux des enfants. Pour les petits inconditionnels de sorcellerie, ce jeu de construction Lego Harry Potter Poudlard est le présent parfait à glisser sous le sapin. Et sa promo sur Amazon ne fera que renforcer cette idée. Il vous est en effet proposé au prix de 58,90 € et non 89,99 € comme auparavant. Vous économisez ainsi 35 % sur le tarif initial. Plus de 30 € de réduction pour un produit Lego, on craque.

30 € de réduction pour ce jeu Lego Harry Potter grâce à la Black Friday Week

Un hibou vient de s'engouffrer par la fenêtre. Il apporte une lettre informant votre enfant qu'il a été choisi pour intégrer Poudlard. Arrivé là-bas, l'horrible Voldemort a fait des siennes et le château est détruit. C'est donc à votre petit de reconstruire le bureau du directeur Dumbledore et la fameuse bibliothèque interdite.

Cette partie du château, répartie sur 3 étages, est remplie de magie. Votre petit sorcier pourra enfiler la cape d'invisibilité d'Harry Potter et partir en incognito à la découverte de la Pensine, l'épée mythique de Gryffondor, tester le Choixpeau magique et s'amuser avec bébé Fumseck.