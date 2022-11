Black Friday Week : Promo Amazon sur le meilleur set pour biberons 2022

Achetez le set de biberons Nature Sense de NUK à 15,62 € sur Amazon

Le set de biberons Nature Sense, proposé en promo par Amazon, diminue aussi les coliques de bébé causé par l'ingestion d'air de façon excessive. Et ce grâce à son système d'aération anti-colique NUK air system. Gros plus, les biberons sont aussi vraiment résistants et sans bpa.

Autre élément inclus dans ce set de biberons Nature Sense de NUK, une sucette en silicone. Sa téterelle est conçue de façon souple et douce pour limiter au maximum la pression au niveau de la mâchoire et permettre un bon développement buccal. Et pour stériliser les sucettes au micro-ondes, une boîte de transport est également fournie. Vous avez ainsi tout l'équipement pour assurer le confort de votre bébé.