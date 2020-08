Blanche Gardin fâchée avec son ex-mari : il fait d'amusantes confidences

Les fans de Blanche Gardin le savent : elle met beaucoup d'elle-même dans ses spectacles. Très franche, elle n'hésite jamais à faire des confidences sans filtre en promotion. Mais cela ne l'empêche de vouloir maîtriser ce qu'elle raconte. Ainsi, alors qu'une biographie sur elle non autorisée sort ce 13 août 2020, elle s'est fâchée avec son ex-mari qui a parlé à la journaliste Nathalie Simon. Ce dernier multiplie les confidences sur le couple qu'il formait à l'époque...

Dans les pages de Gala, qui relate des extraits du livre La vie rêvée de Blanche Gardin (l'Archipel), on en apprend un peu plus sur le premier mariage de Blanche Gardin (43 ans) avec Nicolas Deconinck, artiste peintre. Une histoire qui prend racine au début des année 1990 à l'époque du lycée, et qui s'est concrétisée en 1998 lorsque monsieur s'est décidé à demander un rencard à la future star. "Blanche est arrivée dans un magnifique sari couleur bordeaux avec ses yeux vert bouteille et une légèreté intellectuelle visible physiquement, je l'ai trouvée splendide. C'est la première fois que je la voyais habillée autrement qu'avec un pantalon militaire et des docks", a-t-il raconté.

Blanche Gardin, qui a traversé une jeunesse très difficile marquée par une fugue de plusieurs mois, des expériences avec la drogue et les morts d'un petit-copain, ainsi que de son papa, a toutefois vécu des moments heureux et décalés avec Nicolas Deconinck. "Nous n'étions qu'un, nous nous protégions mutuellement, nous volions régulièrement du saumon dans les supermarchés et passions nos nuits à parler en mangeant du saumon fumé à gogo", s'est souvenu son ex-époux.

Les amoureux sauteront le pas du mariage en 2004 avant de divorcer cinq ans plus tard. Un mariage pour lequel les alliances provenaient de chez Tati et sur lesquelles une erreur s'était glissée puisqu'on pouvait lire Blanche et Rico ! Malgré la rupture, c'est vers lui que Blanche Gardin se tournera quand elle fera un passage en hôpital psychiatrique. Si l'entente entre les anciens époux était bonne, les confidences de Nicolas Deconinck à Nathalie Simon aurait jeté un froid entre eux et l'humoriste, qui aux dernières nouvelles était recasée avec l'humoriste américain Louis C.K., serait fâchée contre lui...

A noter que Blanche Gardin sera au cinéma dans Effacer l'historique dès le 26 août 2020.