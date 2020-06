Blanche Gardin dévoile le "traitement" qui l'a sauvée en hôpital psychiatrique

Interviewée par Le Parisien, Blanche Gardin a accepté de dévoiler les dessous de son premier spectacle Il faut que je vous parle, qui a brillamment rencontré le public. Très discrète sur sa vie personnelle, l'humoriste révèle que l'écriture de ce premier one-woman show a été réalisée... dans un hôpital psychiatrique. À l'époque, Blanche avait été admise dans un établissement spécialisé à la suite d'une rupture amoureuse difficile. Elle explique : "Il est né dans une chambre d'hôpital psychiatrique où je tentais de me soigner d'une dépression, cette fois-là déclenchée par une rupture amoureuse. Le psy qui s'occupait de moi m'avait suggéré d'écrire une sorte de biographie, exercice censé déplacer le point de vue par la recontextualisation et la formalisation écrite des émotions." De cette épreuve est ainsi née une matière qui allait faire décoller sa carrière quelques années plus tard.

J'étais surtout morte de trouille

D'abord réticente à jouer en France, Blanche désirait partir aux États-Unis. "En sortant de l'hosto, je me suis mis en tête d'écrire tout ça en anglais et d'aller tenter ma chance outre-Atlantique au "vrai" pays du stand-up. En réalité, j'étais surtout morte de trouille à l'idée que mes considérations nombrilistes n'intéressent pas le public français", avoue-t-elle à nos confrères. Elle commence alors à jouer en anglais dans quelques salles parisiennes mais le public n'adhère pas à l'humour de la jeune femme. "J'étais pas nulle, nulle, mais je prenais quand même de gros bides", confie-t-elle.

Je me suis fait une arnaque à moi-même

Finalement, un de ses amis du Jamel Comedy Club (Yacine Belhousse) lui propose de participer à une soirée Premières fois. Et là, ce fut la révélation. "Ce soir-là, au moment où j'ai dit "Bonsoir" en français, tout s'est éclairé. Je m'étais mis un boulet de 100 kg autour du pied en voulant jouer en anglais. Et d'un coup, en parlant français, tout me paraissait possible. Je me suis fait une arnaque à moi-même en quelque sorte." Repérée par Alain Degois, qui souhaite lui dédier un spectacle, Blanche accepte et joue pour la première fois Il faut que je vous parle. Succès immédiat auprès du public, Blanche remportera d'ailleurs par la suite deux Molières de l'humour pour ses spectacles Je parle toute seule et Bonne nuit Blanche en 2018 et 2019.

Les spectacles Bonne nuit Blanche et Il faut que je vous parle seront diffusés le 3 juin 2020 à 21 heures sur Canal +.