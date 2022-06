Bono (U2) en plein scandale familial à cause de son père : "J'ai un autre frère"

Être une star de la chanson n'épargne pas des bobos de la vie. Bono, Paul David Hewson de son vrai nom, leader du groupe irlandais U2 - dont le président Emmanuel Macron est fan - en sait quelque chose. En novembre prochain, il publiera son autobiographie intitulée Surrender, attendue le 2 novembre 2022 aux éditions Fayard. Un recueil salvateur pour l'artiste de 62 ans qui avait gardé pour lui bien des secrets jusqu'à maintenant.

Dans une interview pour Desert Island Discs sur la BBC 4, Bono a révélé avoir fait une découverte familiale conséquente en 2000. A l'époque, le chanteur fête ses 40 ans et est alors très loin de supposer l'existence d'un demi-frère que son père Brendan lui avait toujours caché selon ses propres dires : "J'ai un autre frère, que j'aime et que j'adore, dont j'ignorais l'existence" a-t-il indiqué. Ce fils est né d'une relation hors mariage de son père : "Je pourrais dire que mon père avait une profonde amitié avec cette femme magnifique, qui fait partie de la famille, et puis ils ont eu un enfant. Et tout cela a été gardé secret [...] Personne ne savait."

Sa mère Iris n'a, quant à elle, jamais été au courant. Alors que Bono n'est âgé que de 14 ans, sa maman meurt d'une attaque cérébrale. A l'époque, il reproche le manque de réaction de son père, visiblement plus intéressé par d'autres choses que la disparition de sa femme. Apprendre l'existence d'un demi-frère 26 ans plus tard a donc remis les choses dans leur contexte : "Mon père traversait beaucoup de choses. Sa tête était ailleurs parce que son coeur était ailleurs" a-t-il confié.

Père et fils ont discuté : "Je lui ai demandé s'il aimait ma mère, et il a dit 'oui'. Et j'ai dit, 'Comment cela a-t-il pu arriver?', et il a dit: 'Ça arrive', et qu'il avait essayé d'arranger les choses. Il ne s'excusait pas, il affirmait simplement les faits." Désormais "en paix" avec ce secret de famille découvert sur le tard, Bono a mis du temps. Il n'aura d'ailleurs jamais pardonné à son père de son vivant, ce dernier étant mort un an après la révélation. Ce n'est qu'en pénétrant dans une chapelle, en France, que le chanteur s'est libéré : "Il n'y avait personne, j'ai allumé une bougie et je me suis agenouillé et j'ai juste dit: 'Écoute, je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi, tu as traversé beaucoup de choses et s'il te plaît, pardonne-moi'. Et je me suis senti libre." Une fin heureuse malgré tout.