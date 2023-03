Bons plans : cette marque vous offre des ensembles petits-déjeuners à petits prix !

Par Raphaelle Bougeret

Un petit déjeuner complet pour rester en forme toute la journée !

Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, il permet d'alimenter votre cerveau et vos muscles en énergie. Il ne faut donc pas le négliger ! Découvrez sans plus attendre deux ensembles complets des appareils électroménagers qui vous aideront à préparer des petits-déjeuners complets et sans effort !

Le petit-déjeuner, un repas à ne pas négliger ! On le sait tous, le petit-déjeuner est, depuis toujours, connu pour être le repas le plus important de la journée. La première raison est qu'il arrive juste après la nuit, et donc après une période de jeûne de 8h. Il doit donc être copieux et riche en vitamines afin qu'il puisse combler vos besoins d'énergie pour la matinée. Si vous décidez de ne pas en prendre, vous pourrez ressentir un état de fatigue puissant ainsi que des troubles de la concentration. Ce repas apporte à notre corps les éléments nutritifs dont il a besoin pour réaliser des tâches quotidiennes, mentales ou physiques. Ainsi, vous pourrez rester en forme au travail et être beaucoup plus productifs que si vous n'avez rien dans le ventre. En effet, le petit-déjeuner est encore plus important pour les enfants car il permet de leur donner les bons apports en nutriments, utiles à leur croissance. Il est donc encore moins négligeable pour vos tout-petits. De plus, le petit-déjeuner joue un rôle primordial dans le contrôle de l'appétit. En effet, 76% des Français ressentent une sensation de faim à un moment de la journée souvent due à un petit-déjeuner trop léger. Il permet donc d'éviter le grignotage. Pour un petit-déjeuner complet et équilibré, il est important de se munir d'appareils électroménagers de qualité qui vous aideront dans la préparation de ce repas indispensable ! Zoom sur deux ensembles d'appareils, actuellement disponibles chez Amazon.

L'ensemble Swan Retro

L'ensemble de vos appareils électroménagers Swan est composé d'un grille-pain, d'une bouilloire électrique ainsi que d'un four à micro-ondes. Tout est réuni pour que vous puissiez vous préparer de bons petits-déjeuners et faire le plein d'énergie pour la journée. Au-delà du petit-déjeuner, vous pourrez bien sûr utiliser vos appareils pour tous les repas de la journée. Designs et modernes, vos appareils trouveront aisément leurs places au sein de votre cuisine et apporteront une jolie touche de décoration à cette pièce. Assortis, leur jaune pastel apportera de la chaleur et de la couleur à votre cuisine ! Votre grille-pain a été conçu pour accueillir 2 tranches de pain en même temps. Le centrage automatique de vos tranches vous permet d'obtenir un grillage homogène et toujours réussi. Vous pourrez choisir le niveau de dorage que vous souhaitez grâce à la molette prévue à cet effet. De plus, vous pourrez également y insérer des tranches de pain congelées. Votre bouilloire vous permet de faire bouillir rapidement de l'eau et à la bonne température. Vous pourrez y mettre 1,8L d'eau ce qui vous permet de préparer une grande quantité de thé, en une seule fois ! Sa puissance de 3000 watts vous assure l'obtention d'une eau parfaitement chaude, en quelques minutes seulement. Votre micro-ondes, quant à lui, vous permet de décongeler ou de réchauffer tout type d'aliments. Doté de 5 niveaux de puissance, il vous suffit de choisir celle qui convient à votre repas. Cliquez sur ce lien afin d'acheter votre ensemble d'appareils électroménagers Swan, à seulement 255,28€ sur Amazon !

L'ensemble Swan Nordic

Tout comme l'ensemble précédent, ce set est composé d'un grille-pain, d'un micro-ondes et d'une bouilloire électrique. Quelle que soit la décoration installée dans votre cuisine, le gris de ces appareils électroménagers trouvera parfaitement leur place au sein de votre cuisine. Le grille-pain, d'une puissance de 900 watts, est doté de 6 niveaux de torréfaction afin que vous puissiez déguster votre pain exactement comme vous le souhaitez. Votre bouilloire sans fil vous permet une manipulation pratique et facile, sans que vous risquiez de vous brûler quand vous l'utiliserez. Votre micro-ondes contient un plateau de 270mm ce qui vous permet de réchauffer des plats de grandes tailles. L'intérieur a été conçu en acier inoxydable ce qui vous assure une bonne qualité de votre appareil, même après des années d'utilisation. Achetez dès maintenant votre ensemble d'appareils électroménagers Swan, à 285,17€ sur Amazon !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook