Bons plans : profitez-vite des promotions de Cdiscount sur ces produits scandinaves !

La décoration scandinave

Le style scandinave, malgré son arrivé en France il y a seulement quelques années, est célèbre depuis les années 1930. C'est 20 ans plus tard que ce type de décoration connaît son apogée grâce à ses nombreuses créations esthétiques et pratiques !

Si nous devions donner 3 mots d'ordre pour décrire cette décoration mythique et de plus en plus appréciée et répandue, nous dirions "chaleureux", "confort", "nature". Pour vous rappeler le contexte initial, la Scandinavie désigne un ensemble de 5 pays : Danemark, Finlande, Suède, Norvège et Islande. Comme vous le savez, le point commun de ces pays réside dans le froid et dans la rudesse du monde extérieur.

C'est dans ce contexte que les habitants de ces pays nordiques ont voulu se concentrer sur la décoration de leurs intérieurs afin de créer un cocon chaleureux et confortable. Ainsi, ils créent une bulle de bien-être lorsque les températures de dehors et les courtes journées peu lumineuses incitent à passer du temps au chaud, chez soi.

La faible quantité de matières disponibles dans le nord obligent les habitant à s'adapter et à se lancer dans une décoration dite "Do It Yourself" avec des objets disponibles dans la nature. Une décoration naturelle dictée par le confort et la praticité ! Un style épuré et simple, là où on se sent serein et qui séduit un grand nombre de particuliers.

Après ce rappel des origines de cette tendance indémodable, nous vous présentons sans plus attendre 4 produits typiques scandinaves, à petits prix sur Cdiscount !