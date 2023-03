Bons plans : zoom sur les offres qu'il ne fallait pas rater cette semaine !

Le kit brassage Brew Monkey

Chaque occasion est bonne pour organiser un apéritif en famille ou entre amis ! Ce moment consiste à se retrouver autour d'un bon verre, avec ou sans alcool, et de grignoter des petits amuses-bouche tout en discutant avec vos proches.

C'est le moment convivial par excellence qui marque un temps de pause entre le travail et la détente. Un rituel que les Français adorent puisque 98% affirment qu'il s'agit d'un moment chaleureux qui favorise l'échange. Contrairement au déjeuner ou au dîner, l'apéritif symbolise la liberté, là où on boit et on mange ce que l'on veut !

Avec le kit de brassage Brew Monkey, vous obtiendrez de la bière blonde fraîche, directement de chez vous. Si vous voulez apprendre et vous lancer dans le brassage, c'est le kit qu'il vous faut ! Il contient absolument tous les ingrédients utiles à la préparation de vos bières.

Vous pourrez brasser jusqu'à 5 litres de bières, de quoi offrir à vos invités une bonne bière faite maison, réalisée par vos soins ! Après la fermentation, vous pourrez insérer vos bières dans des bouteilles en verre afin d'obtenir une meilleure conservation.

Achetez dès maintenant votre kit de brassage Brew Monkey, à 41,95€ sur Amazon !