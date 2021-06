Brice (Koh-Lanta) a quitté la France : sa nouvelle vie avec femme et bébé à l'étranger !

En 2012, plusieurs aventuriers se sont envolés vers la Malaisie pour tourner une nouvelle saison de Koh-Lanta avec Denis Brogniart. Parmi eux, un certain Brice. À l'époque, le beau mannequin s'était hissé jusqu'en finale. Mais c'est finalement Ugo qui avait remporté le célèbre jeu de survie de TF1. Aujourd'hui, neuf ans plus tard, Brice donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Le jeune aventurier à l'époque âgé de 30 ans se présentait comme mannequin. Une activité qu'il ne poursuit plus, semble-t-il. En effet, à en croire son compte Instagram, le charmant Brice à la silhouette toujours aussi athlétique est désormais coach sportif. Il officie comme "personnal trainer" à l'OPES, organisation sportive... en Italie ! Et comme il le précise dans sa biographie sur le réseau social de partage d'images, l'ex-apprenti Robinson vit entre Rome et Paris.