Brie Larson, Soprano... Du beau monde pour l'inauguration de l'Avengers Campus à Disneyland Paris

Les superhéros seront très bientôt à l'honneur à Disneyland Paris ! Le parc annoncera le 20 juillet prochain l'ouverture officielle du Marvel Avengers Campus. Spider-Man, Iron-Man, Captain America... C'est un tout nouvel univers qui sera très prochainement disponible au sein du complexe parisien, à travers de nouvelles activités et de nouvelles attractions en lien avec ce thème.

Mais Disney a décidé d'organiser, le week-end dernier, une avant-première pour célébrer l'inauguration du Marvel Avengers Campus en compagnie d'invités exceptionnels. Parmi eux : le basketteur Tony Parker, les acteurs Philippe Lacheau et Audrey Fleurot, Les Black Eyed Peas ou encore le footballeur Raphaël Varane. Sans oublier le célèbre rappeur marseillais Soprano ou encore l'actrice Brie Larson, connue pour son interprétation de Captain Marvel. Et pleins d'autres ! Ils se sont alors prêtés au jeu en testant les nouvelles attractions, tandis que The Avener a assuré un DJ set mémorable afin de rendre cette soirée encore un peu plus magique.

"Les superhéros du quotidien"

À noter que ce nouveau dispositif est également un moyen pour Disney de faire passer un joli message. "L'ouverture du Campus est une superbe opportunité pour remercier et honorer les superhéros du quotidien qui contribuent à améliorer la vie des autres, ainsi que les familles et les enfants qui ont le plus besoin d'une touche de magie dans leur vie. Ce seront les premières recrues des Avengers", a déclaré l'entreprise américaine, avant d'expliquer qu'elle offrira l'accès de cette zone du parc à pas moins de 20 000 personnes d'ici 2022 dont "des personnels soignants, des enfants et familles".